Coupe du monde 2026 : la liste de l’Égypte emmenée par Mohamed Salah

Attention, v’la les Pharaons. Le sélectionneur égyptien Hossam Hassan a dévoilé une liste de 27 joueurs pour la Coupe du monde 2026. L’Égypte pourra bien sûr compter sur Mohamed Salah, 33 piges et auteur d’une saison moyennasse à Liverpool, pour ce qui sera son deuxième Mondial.

Omar Marmoush, le joueur de Manchester City, sera l’autre attaquant vedette de la sélection dans un secteur offensif où ne figure pas Mostafa Mohamed, privé de tournoi après une saison ratée avec le FC Nantes. Un seul joueur représente la Ligue 1 : Mohamed Abdelmonem, défenseur de Nice, qui n’a pourtant pas joué de la saison avec le Gym.

The Pharaohs’ squad list for the World Cup 2026 🇪🇬🏆#egyptnt#FIFAWORLDCUP pic.twitter.com/80YjkoVFUY — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) May 20, 2026

Au menu, il y aura la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l’Iran.

Gardiens : Mohamed El-Shenawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El-Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El-Gouna).

Défenseurs : Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah SC), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids FC).

Milieux : Marwan Attia (Al-Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Gulf United FC), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (Nordsjælland), Haitham Hassan (Real Oviedo).

Attaquants : Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Ennpi SC), Hamza Abdelkarim (FC Barcelone).

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