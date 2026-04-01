Le Premier ministre espagnol dénonce à son tour les chants racistes durant Espagne-Égypte

Une prise de parole institutionnelle essentielle. Les chants racistes immondes des supporters de la Roja contre l’Égypte n’ont échappé à personne, et sûrement pas au gouvernement espagnol. Mardi, de très (trop) nombreux fans présents dans les tribunes du RCDE Stadium ont entonné des chants anti-musulmans à vomir.

Une « minorité » qui entache l’image du pays

Sur les réseaux sociaux, leur attitude a bien évidemment été largement dénoncée par les supporters mais aussi par des joueurs, principalement Lamine Yamal. La star du football espagnol et mondial, et accessoirement musulman, s’est fendue d’un message pour dénoncer le racisme de ses compatriotes. Une prise de position partagée par le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez.

« L’incident survenu hier à Cornellà est inacceptable et ne doit pas se reproduire. Nous ne pouvons pas laisser une minorité incivique ternir la réalité de l’Espagne, un pays pluraliste et tolérant. Il en va de même pour l’équipe nationale de football et ses supporters. Tout mon soutien aux sportifs qui en ont été victimes et mes applaudissements à ceux qui, par leur respect, nous aident à devenir un pays meilleur », a écrit le dirigeant espagnol sur ses réseaux sociaux.

On attend maintenant des mesures fortes.

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