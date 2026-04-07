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Nouvelle étape dans l’affaire des chants racistes pendant Espagne-Égypte

LL
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Nouvelle étape dans l’affaire des chants racistes pendant Espagne-Égypte

La réaction de la FIFA se faisait attendre. Elle est arrivée ce mardi 7 avril. L’instance dirigeante du football mondiale a annoncé l’ouverture d’une enquête au sujet des chants racistes et anti-musulmans immondes qui ont été entonnés dans le stade de l’Espanyol à l’occasion du match nul entre l’Espagne et l’Égypte le 31 mars dernier. Mercredi dernier, la police catalane avait elle aussi ouvert une enquête de son côté.

« La FIFA a engagé aujourd’hui une procédure disciplinaire à l’encontre de la Fédération espagnole de football à la suite des incidents survenus lors du match amical contre l’Égypte », a expliqué l’instance dans un communiqué relayé dans la presse espagnole et confirmé par l’AFP.

De trop nombreux supporters espagnols s’étaient mis à chanter « Qui ne saute pas est musulman » avant d’être vivement critiqués par Lamine Yamal. La star de la Roja, elle-même musulmane, avait dénoncé un manque de respect et jugé intolérable ces chants injurieux. Lundi, le Barcelonais a d’ailleurs été soutenu par son rival du Real Madrid, Vinícius Junior, très engagé dans la lutte contre le racisme et lui aussi régulièrement visé.

Il est temps de faire couler ce qui flotte un peu trop partout.

Le Premier ministre espagnol dénonce à son tour les chants racistes durant Espagne-Égypte

LL

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