Le chant minable et raciste des supporters espagnols face à l’Égypte

Inadmissible et vraiment très conne. Voilà comment l’on pourrait qualifier l’attitude des supporters espagnols au lendemain du match nul entre l’Espagne et l’Égypte. Non contents d’avoir copieusement sifflé les joueurs du Barça lors de l’avant-match, les fans présents dans les gradins du RCDE Stadium, celui de l’Espanyol, se sont surtout signalés pour un chant anti-musulman du plus mauvais goût, à l’égard de la sélection égyptienne.

Luis de la Fuente réagit

Un racisme décomplexé qui s’est traduit par un « musulmán el que no bote es », soit « qui ne saute pas est musulman », franchement horripilant et pour lequel personne n’a trouvé bon de stopper la rencontre. Un message d’avertissement a cependant été affiché sur les écrans du stade, rappelant « que la participation à des actes xénophobes ou racistes » était punie par la loi. Le message a été relayé sur ses réseaux par la fédération espagnole dans la soirée.

El reprobable cántico en las gradas: “Musulmán el que no bote es” 🤯 pic.twitter.com/qv9XwiiIBd — MARCA (@marca) March 31, 2026

Après la rencontre, les réactions n’ont toutefois pas manqué de fuser. Dans la soirée, le président de la fédération, Rafael Louzán, a condamné « ce type d’attitudes », évoquant tout de même « un cas isolé ». Le sélectionneur Luis de la Fuente s’est quant à lui montré un peu plus loquace et virulent en conférence de presse, éprouvant une « répulsion totale et absolue face à toute attitude xénophobe ou raciste ou manque de respect. Elles sont intolérables. » Le quotidien AS a lui axé sa première page sur l’événement, avec en gros titre « Honte mondiale ».

Selon les médias espagnols, Lamine Yamal, de confession musulmane, aurait quitté le stade la mine déconfite, sans passer devant la presse.

Le Premier ministre espagnol dénonce à son tour les chants racistes durant Espagne-Égypte