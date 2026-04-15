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Un Niçois a usurpé l’identité d’Alexandre Lacazette pour tromper la CAF

EA
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Un Niçois a usurpé l’identité d’Alexandre Lacazette pour tromper la CAF

Dans la peau d’Alexandre Lacazette, non ce n’est pas le titre d’un nouveau film de Spike Jonze mais bien l’histoire d’un Niçois se faisant passer pour le buteur français. Un homme d’une quarantaine d’années a utilisé de faux documents d’identité au nom du Lyonnais afin de monter des dossiers frauduleux auprès de la Caisse nationale des allocations familiales, rapporte Le Parisien. Avec cette entourloupe, cet homme a détourné environ 200 000 euros.

Une visite qui fout le caf’

L’usurpation d’identité a été mise en lumière lors de contrôles de vérification de la CAF, qui a découvert plus de 29,2 millions de fraudes en 2025. Avare ? Peut-être, puisque le bandit s’est présenté à la CAF de Nice se plaignant de la suspension de son RSA. Un caprice qui aura ses conséquences : c’est lors de son passage qu’il a été arrêté. Le procureur demande cinq ans de prison ferme…

N’est pas le Général qui veut.

Hugo Ekitiké, le talon gâché

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