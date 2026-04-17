Jean-Philippe Mateta a refusé une prolongation de contrat à Crystal Palace

Matetailleurs ? Selon Sky Sports, l’attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta a refusé une offre de prolongation de ses dirigeants. Le club de Londres ne souhaiterait pas rouvrir les négociations pour le moment et l’avenir du Français de 28 ans ne semble pas s’écrire chez les Eagles, même si son contrat actuel cours jusqu’en juin 2027.

Des velléités de départ qui ne sont pas étrangères à Mateta. Cet hiver, un départ en Lombardie, du côté de l’AC Milan, était presque bouclé. Malheureusement, la découverte d’un problème au genou de l’international avait fait capoter le deal de 35 millions.

La Coupe du monde en ligne de mire

Finalement pas opéré, le Français a quand même manqué un mois de compétition avec Crystal Palace. Son retour à la compétition début mars est encourageant puisque Mateta a marqué à trois reprises lors des six rencontres qu’il a disputées. Trop juste pour participer au Mondial ? Pas appelé lors de la dernière trêve, le Français peut espérer « profiter » du forfait de Ekitike, blessé pour un bon bout de temps. L’homme qui porte le maillot dans le short semble quand même avoir perdu du terrain sur les autres concurrents et un transfert ne devrait pas changer la donne.

« Jean-Philippe », ça donnerait un bon film.

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