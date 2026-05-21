Les arbitres de Liga portent plainte contre Florentino Pérez et Real Madrid TV

L’empire contre-attaque. Les arbitres de Liga ont décidé de porter plainte contre Florentino Pérez et la chaîne officielle Real Madrid TV. L’Association espagnole des arbitres de football (ARSAF) considère que le club de la capitale, son président et donc la chaîne alimentent un climat de pression et de haine autour de l’arbitrage en Espagne.

Lors de son discours du 12 mai dernier, Pérez avait avancé l’existence d’une « corruption systématique », assurant que plusieurs titres du Real avaient été « volés » ces dernières années. Une deuxième action juridique après celle déposée par le Barça il y a quelques jours pour les mêmes raisons.

Des sanctions exemplaires

La communauté du sifflet a jugé les propos du président de la Casa Blanca comme « très graves ». Les arbitres sont également remontés contre la chaîne TV du club, qui publie depuis plusieurs semaines des montages vidéo regroupant les présumées erreurs dont auraient été victimes les Madrilènes.

Un climat « hostile » qui dérange et qui ne va donc pas rapprocher les deux camps en vue de la saison prochaine. Dans le cas où les faits seraient avérés, le club pourrait subir de très lourdes sanctions financières.

Ils n’ont pas le même maillot, ils n’ont pas non plus la même passion.

Dani Carvajal et le Real Madrid, c’est terminé