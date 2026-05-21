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Claude Puel met la pression sur Lens avant la finale

VM
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Claude Puel met la pression sur Lens avant la finale

En voilà un qui s’attend à repartir du Stade de France la larme à l’œil et les fesses rougies. À la veille de la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, Claude Puel a jugé que le club artésien est l’ultra-favori de cette rencontre déséquilibrée.

« Ce serait une faute de ne pas gagner contre nous »

« Ils vont jouer pratiquement à domicile, ils restent sur un score fleuve à Lyon (0-4) avec une deuxième équipe. Ils ont tous les atouts de leur côté, donc, oui, ils sont immensément favoris, a concédé le coach de Nice en conférence de presse. Ils sont obligés de gagner, ça doit être difficile pour eux de préparer ce match. Nous, on le prépare sereinement. Pour eux, ce serait une faute de ne pas gagner contre nous. »

Après s’être bien gentiment délesté de toute pression, le technicien de 64 ans est aussi revenu sur la déception du nul contre Metz (0-0) dimanche dernier, synonyme de barrages. De quoi nourrir une inquiétude concernant l’état d’esprit des Aiglons avant d’aborder la sixième finale de Coupe de France de l’histoire du club ? Pas vraiment : « Il est normal que tout le monde ait été affecté. Le début de semaine a été un peu difficile. […] On est très bien maintenant. Il s’agit de prendre un minimum de recul et se dire qu’on vit quelque chose de formidable. Je sens le groupe très bien. »

L’art de mettre la pression sur le dos de son adversaire.

Une innovation arbitrale testée lors de la finale de la Coupe de France

VM

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