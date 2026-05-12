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On connaît l’arbitre de la finale de Coupe de France

MBC
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On connaît l’arbitre de la finale de Coupe de France

Une fin de saison bien remplie pour Brisard. Arbitre VAR pour la finale de la Ligue Europa entre Aston Villa et Fribourg le 20 mai prochain, Jérôme Brisard sera au sifflet de la finale de Coupe de France entre le Racing Club de Lens et l’OGC Nice le 22 mai au Stade de France. 

L’arbitre de 40 ans a été désigné par la Fédération française de football ce mardi. Élu meilleur arbitre de Ligue 1 de la saison lors des trophées UNFP, il officiera pour la première fois de sa carrière lors d’une finale de Coupe de France. Il s’envolera ensuite pour la Coupe du monde où il retrouvera son poste à la vidéo devant les écrans de la VAR.

Nice va-t-il pleurnicher sur l’arbitrage comme en 2022 face à Nantes ?

Pierre Sage trouve le nul injuste

MBC

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