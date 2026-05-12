Des poteaux carrés installés à Geoffroy-Guichard

Les traumatismes renaissent. Le week-end dernier, l’AS Saint-Étienne a célébré les 50 ans de la mythique génération de 1976, finaliste malheureuse de la Ligue des champions face au Bayern Munich à Glasgow. Les festivités se poursuivront le 31 mai prochain par un match caritatif, entre une équipe de légendes stéphanoises comme Loïc Perrin, Jérémie Janot, ou encore Stéphane Ruffier face à une « team des héros » composée notamment d’Eden Hazard et de Florent Manaudou. Pour cette rencontre hommage, l’ASSE a décidé d’installer des poteaux carrés sur les cages de Geoffroy-Guichard.

Les poteaux carrés, 50 ans après

D’après Onze Mondial, les Verts ont d’ores et déjà remplacé les poteaux ronds, utilisés lors des matchs de Ligue 2, par des poteaux carrés. Une référence évidente à cette fameuse finale de C1 perdue face au Bayern Munich où des poteaux carrés étaient installés à l’époque dans les buts de Hampden Park à Glasgow. Ce soir-là, les joueurs de l’ASSE avaient touché deux fois les montants avant de s’incliner à une marche de leur rêve.

Pas invité, Macron ne tirera pas sur ses poteaux.

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