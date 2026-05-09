Macron aime les Verts

Eh non, ce n’est pas une lettre d’amour à Yannick Jadot et Marine Tondelier. Ce week-end, le peuple vert célèbre les 50 ans de la légendaire génération de 1976, finaliste malheureuse de la Ligue des champions face au Bayern Munich à Glasgow. Réunis vendredi soir à l’hôtel de ville de Saint-Étienne, les joueurs de cette époque dorée ont reçu une vidéo de quasiment trois minutes d’un supporter de l’OM, un certain Emmanuel Macron.

Une génération historique

Dans un décor qui ressemblerait à une déclaration de confinement ou de dissolution, le président français a affirmé « que 50 ans plus tard, cette épopée reste un souvenir intact pour des millions de Français. » D’après Emmanuel Macron, « cette génération a marqué et continue de marquer la mémoire française ».

Le discours s’est ensuite tourné vers un registre plus patriotique, affirmant que les Verts de 1976 avaient redoré le blason du football français. « Il y a 50 ans, vous avez redonné espoir à un football orphelin de la génération Kopa. Des mois durant, toute la France a vibré et a espéré avec vous. Vous n’étiez pas l’équipe de France, mais vous étiez la France. » Avant de conclure : « Vive Saint-Étienne et vive les Verts ».

Rappelons qu’en 1976, Macron n’était pas encore né.

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