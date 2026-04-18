Bastia plombe Saint-Étienne et revient dans la course au maintien

Bastia 2-0 Saint-Étienne

Buts : Zaouai (1ère) et Eickmayer (71e) pour le SCB

Gros rebondissement en Ligue 2 ! Lanterne rouge au coup d’envoi, Bastia a dominé Saint-Étienne, deuxième du championnat, contre toute attente (2-0). Grâce à une ouverture du score somptueuse dès les premières secondes, un bloc défensif solide et un second but pour clore les débats, les Bastiais ont réussi leur plan à 100%. Ces derniers passent avant-derniers et ne sont qu’à un point de Laval qui occupe la place de barragiste.

Alexandre Zaouai’nin biraz önce St Etienne ağlarına attığı muazzam gol. Ligue 2’de en beğendiğim oyunculardan https://t.co/ztEtxMTWsL pic.twitter.com/4QbV2iXdhl — Harun Gündüz (@harungunduz_) April 18, 2026

Saint-Étienne toujours deuxième mais à égalité avec Le Mans

C’est une grosse déception en revanche pour Saint-Étienne, qui en cas de victoire aurait pu jouer un match du titre face à Troyes samedi prochain. Au lieu de s’offrir un match de folie, les Verts n’ont pas trouvé la faille dans la défense corse et sont tombés les deux pieds dans le piège. Toujours deuxièmes, les hommes de Philippe Montanier ont donc laissé Le Mans les recoller au classement (troisième avec le même nombre de points).

La victoire est désormais obligatoire pour l’ASSE, samedi prochain face au leader troyen (qui a quatre points d’avance) pour rester dans le wagon d’une accession directe en Ligue 1 via la deuxième place.

Ces dernières saisons, se faire peur jusqu’au bout est devenu une norme dans le Forez.

D’où vient la réputation de "petit con" de Saint-Maximin ?