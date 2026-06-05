La ministre des Sports réagit à la photo avec Rayan Cherki

Échange de politesse. La photo de l’équipe de France prise sur les marches de Clairefontaine avec Emmanuel et Brigitte Macron, ainsi qu’avec la ministre des Sports Marina Ferrari avait fait réagir la terre entière à cause de la pose ubuesque de Rayan Cherki, les mains sur les genoux et recroquevillé sur lui-même.

Après sa performance convaincante contre la Côte d’Ivoire, le principal intéressé avait jugé que c’était « une question de respect.» « J’étais à côté de Mme la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d’elle ou qu’on la voit moins que moi, donc je me suis baissé un peu pour qu’on la voie un peu plus. Tant que ça fait rire les gens. »

Ode au collectif

Au lendemain de cette déclaration, Marina Ferrari a réagi aux mots doux du meneur français. Sur son compte X, la ministre des Sports a remercié Rayan Cherki « pour ce sens du collectif » avant de déclarer : « Même sur la photo officielle, il trouve le moyen de faire une passe décisive ! »

Ferrari, ça doit aller vite sur les passes en profondeurs de Cherki.

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