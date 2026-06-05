Olivier Pantaloni ne parle qu'avec un seul club

Après la vraie Bretagne, la fausse ? Et après la Ligue 1, la deuxième division française ? Parti de Lorient après une saison réussie dans l’élite sur le banc des Merlus, Olivier Pantaloni est annoncé un peu partout selon les différentes rumeurs. Mais d’après les propos de l’entraîneur, un seul club l’aurait concrètement approché.

Quelle destination pour le technicien corse ?

Ce club, ce serait Nantes. « Mon nom a été cité un peu partout, de Toulouse à Metz en passant par Nantes et désormais Lens, a ainsi déclaré le coach insulaire, dans les colonnes de Corse-Matin. Beaucoup de choses ont circulé… Les seules discussions que j’ai pu avoir, c’était avec Nantes. »

Le problème, c’est qu’il aurait déjà dit non aux Canaris.

Nantes dit au revoir à son entraîneur