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Les célébrations impressionnantes pour fêter le titre du MC Alger

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Les célébrations impressionnantes pour fêter le titre du MC Alger

« Il suffira d’une étincelle. » La ville d’Alger s’est embrasée ce jeudi soir, faisant ressortir des lumières rougeoyantes des rues de la capitale algérienne. Les supporters du Mouloudia Club d’Alger ont eu l’occasion de faire parler leur expertise de la pyrotechnie afin de célébrer le dixième titre national de leur club. Les fumigènes et les feux d’artifice ont envahi le ciel algérien, offrant des images impressionnantes.

Un week-end de festivités 

Ces célébrations lancent un grand week-end de festivités pour le MC Alger, champion depuis le 8 mai dernier. Le titre leur sera officiellement décerné ce vendredi au stade Ali-la-Pointe à l’occasion de la dernière journée de championnat et la réception de Chlef (19h30). Le Mouloudia réalise ainsi un triplé après leurs titres en 2024 et 2025.

La LFP en sueur.

Trois morts et de nombreux blessés lors du match du titre du MC Alger

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