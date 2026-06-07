Les favoris de Didier Deschamps avant le début du Mondial

Une probabilité de un sur huit. Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a donné ses favoris avant le lancement de la Coupe du monde jeudi prochain.

Pour le tacticien basque, huit équipes se dégagent pour la victoire finale, à savoir : la France, l’Espagne, l’Allemagne, l’Angleterre, le Portugal, l’Argentine, le Brésil et le Maroc comme il l’a expliqué : « L’Espagne, qui, sous la houlette de De La Fuente, a apporté de la vitesse à son jeu de possession. Et cette vitesse est difficile à gérer. L’Allemagne, grande nation du football, grâce à la qualité de ses joueurs. Tout comme l’Angleterre de Tuchel, que j’apprécie beaucoup. Le Portugal, qu’il ne faut pas sous-estimer. Les deux équipes sud-américaines, l’Argentine et le Brésil. Et pourquoi pas le Maroc, qui ne cesse de progresser ? »

Ne pas jouer la compétition avant de la jouer vraiment

Si pour le sélectionneur tricolore la France est « une des favorites », il tient toutefois à ce que l’ensemble des personnes, joueurs comme staff, ne soient pas trop confiants : « L’important pour mon staff et les joueurs est de ne pas considérer que tout est acquis d’avance, ni que nous avons rendez-vous en finale le 19 juillet. Il y aura des moments difficiles pendant la Coupe du monde. L’ambition est importante, mais au plus haut niveau, il n’y a de pitié pour personne. Si tu ne donnes pas le maximum, tu le paies immédiatement. Nous l’avons vécu lors de l’Euro contre la Suisse. » En guise d’avertissement, les Bleus ont perdu face à la Côte d’Ivoire jeudi en amical (1-2).

Début de réponse jeudi.

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