Les coïncidences troublantes entre Harry Kane et David Beckham

À jamais le deuxième. Avec son doublé face à la Croatie (4-2), Harry Kane est devenu le deuxième joueur anglais a marquer lors de trois Coupes du monde (2018, 2022, 2026) aux côtés d’un certain David Beckham (1998, 2002, 2006).

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Même hôpital, même lycée, même club amteur

Une comparaison qui aurait pu s’arrêter là, mais un journaliste britannique est allé encore plus loin dans les similitudes. En effet, les deux joueurs sont nés dans le même hôpital, à savoir le Whipps Cross à Leytonstone un hôpital universitaire situé à Londres. Encore plus troublant, les deux joueurs ont fréquenté le même lycée, la Chingford Secondary School et le même club de football amateur : les Rigeway Rovers.

Y’a pas de hasard.