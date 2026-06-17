João Neves adore marquer de la tête

João, forte tête. Buteur pour la première fois de sa jeune carrière en Coupe du monde à 21 ans, João Neves n’a pu empêcher l’entrée en lice décevante d’un Portugal amorphe accroché par la RD Congo (1-1) ce mercredi soir. Qu’importe, grâce à un nouveau coup de casque parfaitement placé du haut de son mètre 74, le joyau parisien s’est offert une sacrée belle statistique.

Tout est dans la tête

Sur les 22 buts qu’il a inscrits dans toute sa carrière, l’ancien de Benfica en a marqué… pas moins de 6 de la tête ! Une statistique dingue malgré sa petite taille qui confirme son excellent sens du timing, sa science du placement et sa domination dans les duels aériens.

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Le dernier but de la tête qu’il avait marqué ? Face au Bayern lors du feu d’artifice (5-4) en demi-finales allers.

Chouette souvenir.

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