Le cadeau de Mbappé pour son record de buts avec les Bleus

Celebration day. Devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France à la suite de son doublé retentissant lors de la victoire face au Sénégal mardi (3-1), Kylian Mbappé a été célébré par le staff et ses coéquipiers tricolores lors du repas du midi ce mercredi.

Pour l’occasion, le numéro 10 des Bleus, qui est également devenu le meilleur buteur français en Coupe du monde avec 14 réalisations, a reçu un maillot spécial floqué du numéro 58, son total de buts en sélection. Ce dernier a été signé par ses coéquipiers et le sélectionneur Didier Deschamps.

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« Il reste beaucoup à faire »

Sur les réseaux sociaux, Kyk’s a partagé ce cadeau et en a profité pour faire passer un petit message : « Une grande fierté de pouvoir devenir le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection, un pays qui a vu passer tant de grands joueurs, a-t-il écrit. Merci à l’ensemble de mes coéquipiers, au staff et à la FFF pour l’éternelle confiance depuis le premier jour. Et merci à vous pour votre soutien. On continue, il reste beaucoup à faire… » Rendez-vous lundi face à l’Irak pour continuer de traumatiser les filets.

Plus qu’à trois pions du record de buts en Coupe du monde.

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