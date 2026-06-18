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Cristiano Ronaldo livre son analyse sur la performance portugaise

LB
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Cristiano Ronaldo livre son analyse sur la performance portugaise

Pas content, pas content. En zone mixte à l’issue de la rencontre entre le Portugal et la République Démocratique du Congo (1-1), Cristiano Ronaldo n’a pas caché son amertume après le match nul concédé par la Seleção.

Déception et concentration

« Il n’a rien manqué. C’est ça le football. Le Portugal aurait pu gagner, mais aussi perdre. Les deux issues étaient possibles », a tancé le capitaine portugais, devenu le joueur de champ masculin le plus âgé à démarrer un match de Coupe du monde, devant les journalistes en zone mixte. L’attaquant vedette d’Al-Nassr s’est également exprimé sur le résultat de la rencontre via son compte Instagram : « Ce n’était pas le départ que nous voulions, mais tout est loin d’être terminé. Tête haute et concentration sur le prochain match ». Il faudra pour cela que le capitaine portugais mette fin à sa disette en tournoi majeur rapidement.

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Le scénario du remake de l’Euro 2016 est déjà écrit.

LB

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