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Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison

LB
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Le Paris FC casse sa tirelire pour l'une des révélations de la saison

Les bons comptes font les bons amis. Le Paris FC a définitivement lancé son mercato estival. Après avoir enregistré l’arrivée d’Hajar Saïd en provenance de l’AS Far lundi, le club parisien a annoncé ce mercredi celle de l’internationale belge, Mariam Toloba, en provenance du FC Nantes pour les trois prochaines saisons.

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Vente record pour le FC Nantes

Après une saison sur les bords de l’Erdre et s’affirmant comme l’une des révélations du championnat lors de cette saison 2025-2026 avec ses sept buts et trois passes décisives en Première Ligue, Toloba est devenue la joueuse la plus chère du FC Nantes. Pour s’attacher les services de la joueuse de 27 ans jusqu’en 2029, le PFC a du s’acquitter d’un montant de 60 000 eurosselon la Tribune Nantaise. «  Nous sommes très heureux d’accueillir Mariam au Paris FC. Elle sort d’une saison où elle a été particulièrement décisive et a confirmé toutes ses qualités offensives. C’est une joueuse capable de créer des différences, de déséquilibrer les défenses, de faire marquer ses partenaires comme de trouver elle-même le chemin des filets. Son expérience, acquise aussi bien en club qu’avec la sélection belge lors de l’Euro 2025, sera un véritable atout pour notre groupe. Nous sommes convaincus que ses qualités techniques, sa vision du jeu, sa puissance et sa créativité vont nous permettre d’être encore plus imprévisibles et performants sur le plan offensif », a notamment commenté Gaëtane Thiney, Directrice sportive du Paris FC féminin.

La bonne paye.

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LB

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