Mariam Toloba, la reine du divertissement

À chaque début de compétition internationale, les détracteurs du football féminin et leurs arguments entrent en jeu. Au programme de la séance, une série de tacles bien rugueux contre des joueuses jugées lentes et sans grain de folie. Si Mariam Toloba participait à cet entraînement, nul doute qu’elle esquiverait les tacles d’une virgule à couper le souffle. Technique, puissante, rapide, la Belge dispose de toutes les qualités pour faire taire ces critiques, elle qui à 15 ans était nommée pour le but UEFA de l’année aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et du local Kevin De Bruyne. À côté de ces légendes, Toloba fait figure d’intrus. Pourtant, comme ses pairs énoncés ci-dessus, elle respire le football total. « Quand Mariam est sur le terrain, le public prend toujours du plaisir. Elle fait rêver les fans », pose Aster Janssen, son amie qui l’a connue au Standard de Liège.

Formée à Gand et championne avec Anderlecht, la joueuse de 25 ans a explosé dans la cité ardente où elle a été élue meilleure joueuse du championnat belge la saison dernière. Une distinction honorifique méritée tant elle a martyrisé les défenses grâce à ses dribbles dévastateurs. « À force de jouer avec elle, je sais exactement ce qu’elle va produire en un contre un, ajoute Janssen. Mais pourtant, comme elle dribble à la perfection, Mariam arrivait toujours à me passer à l’entraînement. »

Les gens viennent au stade pour un geste, un dribble. Avec elle, il y en aura, croyez-moi. Nicolas Chabot, entraîneur du FC Nantes féminine

Après cette saison aboutie au Standard, son profil atypique a tapé dans l’œil du FC Nantes, qui l’a recrutée avant le début de l’Euro. « On regardait ses matchs dans le championnat belge depuis l’année dernière, raconte Nicolas Chabot, l’entraîneur des Canaries. Les gens viennent au stade pour un geste, un dribble. Avec elle, il y en aura, croyez-moi. »

Du futsal au foot à onze

Si Mariam Toloba est aussi habile balle avec ses pieds, c’est grâce à sa pratique régulière du futsal. En cinq contre cinq, la magnat des feintes se régale et remporte des compétitions de haut rang. Comme le Mondial de Nantes (décidément). Un tournoi de référence à l’échelle du futsal francophone qu’elle a remporté en 2024. Avec, dans sa besace, le titre de MVP. Julien Onillon, directeur du tournoi de la cité des Ducs, avoue n’avoir jamais vu une joueuse aussi forte depuis qu’il travaille dans le futsal féminin : « Toloba est au-dessus des autres. Elle est atypique et vraiment très forte sur les changements de rythme. Pour le foot à onze, jouer au futsal l’aide à être à l’aise dans les petits espaces, à réaliser des feintes dévastatrices pour les adversaires et à sortir du pressing grâce à sa qualité de passe et sa qualité en un contre un. »

Grâce à ses performances, elle est devenue une cadre de la sélection belge de futsal, que Toloba a rejointe dès 2018 pour les éliminatoires de l’Euro. Sept ans plus tard, c’est cette fois sur le rectangle vert qu’elle dispute un championnat d’Europe avec son pays. Une transition futsal-foot à onze réussie après des centaines d’heures passées à l’entraînement. « Mariam a énormément travaillé pour atteindre la sélection au foot à onze. Elle mérite entièrement sa place au sein des Red Flames pour l’Euro », confie la joueuse du Standard Nadège François, coéquipière de Toloba pendant deux ans.

Capable de jouer sur les ailes et au milieu de terrain, Toloba évolue en soutien de la légendaire avant-centre de l’équipe, Tessa Wullaert, 92 buts en sélection. Lors du premier match contre l’Italie (défaite 1-0), les deux meneuses d’attaque de la Belgique n’ont pas su trouver la faille. Mariam Toloba a eu du déchet et a fini par sortir après l’heure de jeu. Avec zéro point dans la musette, les Belges doivent désormais espérer un exploit contre les grandissimes favorites espagnoles. « Face à l’Espagne, on aura moins le ballon, analyse Toloba pour le quotidien belge Le Soir. Mais nous pouvons aussi être plus dangereuses dans cette situation. Il y aura des espaces dans le dos de leur défense. À nous de contre-attaquer. » Il y a quelques mois en Ligue des nations, Mariam Toloba avait ouvert le score contre la Roja dans cette configuration tactique. À elle de récidiver ce lundi soir contre les championnes du monde en titre.

