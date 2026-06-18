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Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas les joueurs à avoir disputé le plus de Coupes du monde dans l'histoire

LB
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Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne sont pas les joueurs à avoir disputé le plus de Coupes du monde dans l'histoire

Les calculs sont pas bons. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont écrit une nouvelle page d’histoire cette semaine en jouant chacun leur premier match de ce Mondial et devenant ainsi les premiers joueurs masculins à jouer lors de six Coupes du monde différentes. En revanche, cet exploit a déjà été réalisé à plusieurs reprises dans le football féminin.

Formiga à jamais la première

Il est donc important de préciser « premiers joueurs masculins » concernant la longévité de Messi et Ronaldo. En effet, Homare Sawa et Formiga sont devenues les deux premières joueuses à prendre part à six mondiaux en 2015. Elles ont été rejointes par Marta et Christine Sinclair en 2019, tandis que Formiga devenait à 41 ans l’unique joueuse homme et femme confondus à avoir disputé sept Coupes du monde avec le Brésil.

Record à battre.

LB

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C'est une putain de bonne question !

Qui sera meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde à la fin de l'édition 2026 ?

Messi
Mbappé
Fin Dans 2j
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31
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