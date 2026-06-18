Comment Mbappé, Haaland et Messi aident Harry Kane à performer

Meilleurs ennemis. Après le large succès de l’Angleterre face à la Croatie (4-2) ce mercredi, Harry Kane a marqué la rencontre de son empreinte en signant un doublé en première période comme Kylian Mbappé face au Sénégal (3-1), Erling Haaland face à l’Irak (1-4), ou encore Lionel Messi auteur d’un triplé face à l’Algérie (3-0).

Une compétition saine

« Bien sûr, j’ai vu les gars marquer leurs buts hier. Je n’aime pas trop me focaliser sur les autres, mais je pense que c’est naturel, en tant que sportif, d’essayer d’atteindre le plus haut niveau. Et évidemment, tous ces gars-là ont très bien commencé », a reconnu le capitaine anglais face aux journalistes à l’issue de la rencontre. « Je pense qu’au fond de moi, cette concurrence m’aide à repousser mes limites. C’est à ça que sert la Coupe du monde: permettre aux meilleurs joueurs de s’exprimer au plus haut niveau. Donc c’est sûr que ça fait plaisir d’en mettre deux aujourd’hui », a-t-il poursuivi. La compétition pour le titre de meilleur buteur de ce Mondial risque donc bien d’être plus serrée que jamais cette année.

Cristiano Ronaldo aussi devrait s’en inspirer.