Gignac a invité Sabri Lamouchi pour France-Sénégal

Quoi de mieux que le réconfort d’un ami pour se remettre d’un licenciement ? Limogé par la Fédération tunisienne de football après la terrible déconvenue de la Tunisie face à la Suède (5-1), Sabri Lamouchi, remplacé depuis par Hervé Renard, a pu compter sur le soutien du plus mexicain des Français : Monsieur André-Pierre Gignac.

Exilé au Mexique depuis 2015, où il est une légende vivante, l’ancien buteur de l’OM a invité le coach de 54 ans chez lui, à Monterrey, à proximité du camp de base de la Tunisie, raconte L’Équipe. Les deux anciens internationaux français ont passé la journée ensemble et ont pu tous deux vibrer devant l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1) l’après-midi, juste avant le vol retour de Lamouchi. « Ou on fait match nul, ou on leur en met cinq », pronostiquait Dédé Gignac, avant de clamer son amour pour la tunique ornée du coq : « La France reste mon pays et j’ai porté son maillot. J’ai gardé cette fibre. »

Irrésistibles Français

Tout au long de la partie, Gignac est passé par de nombreuses émotions, avant de s’enflammer sur la « magnifique » passe d’Olise, puis le but de Barcola : « Et le petit piqué et l’appel croisé, ils ne sont pas beaux ? Comme le gardien se jette beaucoup au sol, si tu la piques, il y a but. »

De quoi apporter un peu de baume au cœur d’un Sabri Lamouchi viré comme un malpropre seulement quelques heures après la désillusion tunisienne.

La classe.