La fierté de tout un peuple. Auteur du but de l’égalisation face au Portugal juste avant la pause, Yoane Wisa a écrit l’histoire en devenant le tout premier buteur de la République démocratique du Congo en Coupe du monde. Un moment historique que l’ancien Lorientais n’est sans doute pas près d’oublier.

« Une grosse fierté »

« Très fier aujourd’hui forcément, parce qu’on a travaillé très, très dur, ça a été très, très compliqué face à une équipe meilleure que la nôtre, a d’abord reconnu le héros congolais du soir. Mais voilà, on a été vaillants, résilients. Le premier but, c’est une grosse fierté parce que c’est à l’image de l’équipe. Le plus important, c’est de continuer maintenant. »

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Lors de sa seule participation à un Mondial, en 1974, la RD Congo (le Zaïre à l’époque, NDLR) avait lourdement perdu ses trois matchs de groupe, enchaînant les déconvenues face à l’Écosse (0-2), la Yougoslavie (0-9) et le Brésil (0-3). Un point et un but historiques pour la sélection congolaise, donc.

Lui a réussi à faire trembler les filets, contrairement à CR7.

Revivez Portugal - RD Congo (1-1)