Une annonce très maladroite pendant la conf’ d’après-match de la RDC

L’intelligence émotionnelle, c’est pas pour tout le monde. Et a priori pas pour le dircom’ de la sélection de la République démocratique du Congo, éliminée ce mercredi par une tardive Angleterre (2-1), auteur d’un criant manque de tact en conférence de presse d’après-match. Alors que le sélectionneur Sébastien Desabre achevait tranquillement sa dernière conf du Mondial, après une perf plus qu’honorable de ses joueurs, une annonce assez lunaire a été prononcée.

Moment précisément choisi par le chargé de communication pour annoncer devant toute la salle de presse (et donc le monde entier)… la disparition du père de Sébastien Desabre. « Il n’y a plus de questions ? Merci. Nous annonçons que le coach a perdu son père. Sincères condoléances. »

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Une bien triste nouvelle, qui cependant aurait pu être communiquée avec bien plus de tact. Preuve en est avec la réaction de l’intéressé, qui au moment de cette annonce ne semble pas comprendre ce qui se passe, ce qui laisse clairement entendre que cela n’était pas prévu.

La 86e minute est maudite pour les pays africains