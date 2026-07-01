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Fiston Mayele : « On s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers »

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La tête haute. Après l’élimination de la RDC face à l’Angleterre au terme d’un match exceptionnel des Léopards (2-1), Fiston Mayele est revenu sur ce qui a été éprouvé  avant et pendant la rencontre. « C’est décevant mais on est fiers de nous, raconte l’avant-centre des Léopoards. Avant le match on s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers. L’Angleterre est une belle équipe. On a montré une belle image en première période en menant au score, et on savait qu’en deuxième période ça allait être difficile vu l’adversaire.  »

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Tout pour le peuple

C’est avec la manière des Congolais ont disputé leur premier match de phase à élimination directe de Coupe du monde de leur histoire, forçant Thomas Tuchel à réviser ses plans pour pouvoir filer en huitièmes. L’ancienne gâchette du Pyramids FC ne manque pas d’évoquer le rôle du soutien du peuple de la RDC dans ce parcours : « On est fiers de nous parce que personne ne s »attendait à voir le Congo arriver à ce niveau. […] Je veux dire merci aux supporters parce qu’ils sont là, à tout moment, depuis le début de cette campagne. Ils étaient là, le Président de la République, tout le peuple congolais… On est fiers d’eux, ils ont mérité la joie. Maintenant voilà, on rentre chez nous. »

Et si c’était la RDC, le vrai coup de coeur de ce Mondial ?

Revivez : Angleterre - République Démocratique du Congo (2-1)

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