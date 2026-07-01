L’Angleterre punit la RD Congo après un match éprouvant et file en huitièmes

Pour la première rencontre de l’histoire entre l’Angleterre et la RD Congo, les Léopards se sont d’abord surpassés pour donner une leçon à des Lions apeurés et en panne d’inspi. C’était compter sans ce mort de faim de Harry Kane pour renverser le cours du match (2-1).

Angleterre 2-1 RD Congo

Buts : Kane (75e, 86e) pour les Three Lions // Cipenga (7e) pour les Léopards

À quoi tient un miracle ? À un attaquant de classe mondiale, sans doute, répondront les amoureux de la République démocratique du Congo. Ils ont longtemps cru à l’incroyable, l’impossible : sortir l’Angleterre et avancer en huitièmes de finale de Coupe du monde. On a même deviné la peur, la crainte, à certains moments, sur les visages anglais au fil des minutes qui s’écoulaient dangereusement. Les Congolais auront été héroïques, à l’image de Lionel Mpasi, dont on a envie de retenir les nombreux arrêts plutôt que ce premier but anglais sur lequel il aurait pu mieux faire. Les Anglais ont fini par trouver la clé, ou plutôt Harry Kane, pour l’emporter (2-1) et prendre rendez-vous avec le Mexique.

D’entrée de jeu, la bande de Harry Kane laisse la possession à des Léopards morts de faim. Il ne faut pas plus de sept petites minutes à Brian Cipenga pour tromper Jordan Pickford, servi par Chancel Mbemba et bien aidé par une défense anglaise restée dans une dimension parallèle (0-1, 7e). Les British se font dessus et galèrent à remettre le pied sur le ballon avec maîtrise : un Détraqueur semble avoir aspiré leur âme, ni plus ni moins. Si tout ce petit monde s’active pour rattraper le retard au compteur, les rocs congolais tiennent la baraque. Mais l’homme fort de cette première période, c’est bien Lionel Mpasi. Le portier du Havre claque trois parades extraordinaires et renvoie Jude Bellingham ainsi que Harry Kane la queue entre les jambes au vestiaire.

Ouragan en anglais ? Harry Kane

Si Thomas Tuchel a de quoi dégainer la même coupe que Pep Guardiola, c’est aussi en raison des espaces laissés par les Anglais et à cause de leur manque d’efficacité. Mpasi garde la main ferme et réalise un quatrième arrêt plus que décisif. L’Angleterre laisse place à du grand n’importe quoi, bafoue son football et se précipite sans réussite. Audacieux, les Congolais ne lâchent pas pour autant l’idée de faire le break. L’ex-tacticien du PSG désespère et installe même Declan Rice au poste d’arrière droit… Bingo ! Anthony Gordon dépose le cuir sur le crâne de Harry Kane qui donne un coup de casque pour remettre les siens à flot (1-1, 75e). Dix minutes plus tard, rebelote : l’attaquant du Bayern récidive (2-1, 86e) et qualifie l’Angleterre en huitièmes de finale. Ce sera le Mexique dimanche, à Mexico.

Angleterre (4-2-3-1) : Pickford – Spence (Eze, 70e), Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice (Stones, 90e) – Madueke (Saka, 60e), Bellingham, Rashford (Gordon, 60e) – Kane. Sélectionneur : Thomas Tuchel.

RD Congo (4-3-3) : Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku (Kayembe, 89e) – Mukau, Moutoussamy (Mayele 89e), Sadiki – Mbuku (Elia, 63e), Wissa , Cipenga (Mukau, 75e). Sélectionneur : Sébastien Desabre.

Revivez : Angleterre - République Démocratique du Congo (2-1)