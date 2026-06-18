Hervé Renard muscle son jeu

Pas encore de chemise. Nommé lundi soir sélectionneur de la Tunisie après le limogeage de Sabri Lamouchi à l’issue de la déroute contre la Suède (5-1) pour le premier match des Aigles de Carthage dans ce Mondial, Hervé Renard a effectué sa première causerie avec ses nouveaux joueurs.

Amour du maillot et du football

L’ancien sélectionneur des Bleues a poussé son premier « coup de gueule » contre ses nouveaux protégés. Des causeries musclées dont il a le secret, comme lors la mi-temps du premier match de l’Arabie saoudite à la Coupe du monde 2022 face à l’Argentine. « Maintenant il faut avancer parce que dans le football on n’a pas de temps à perdre. Il faut se remobiliser (…) Quand on est professionnel il faut savoir rebondir », a-t-il débuté.

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Après avoir demandé à ses joueurs de se concentrer uniquement sur le match du Japon, c’est avec la thématique de l’amour du maillot qu’il a poursuivi son discours : « C’est le maillot les gars. Vous savez qu’il y a des gens qui ont fait le déplacement ici. Vous savez combien ils ont dépensé pour venir vous supporter ? Alors ça c’est un discours que vous avez déjà entendu, mais c’est la vérité. Vous savez ce qu’il va se passer si on rentre au pays aujourd’hui parce que tout le monde est en colère c’est normal. On y va parce qu’on est dans une Coupe du monde et il faut se bouger parce que c’est un super tournoi. » Avant de demander à ses joueurs de « remettre les pendules à l’heure » sur le deuxième match.

Reste à voir l’efficacité du procédé.

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