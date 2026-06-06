Passe d'armes Diallo-Labrune-Lafon

Diallo-Labrune, round 1. Présent à l’Assemblée générale de la FFF et fier du bilan d’un foot français pourtant en crise, Vincent Labrune n’est pas du genre à se remettre en questions. Le président de la LFP a décidé de critiquer en bonne et due forme la proposition de loi sur l’organisation, la gestion et le financement du sport professionnel, entré en discussions à l’Assemblée nationale après la publication du rapport Lafon-Savin, présenté (déjà) en 2024.

Une proposition de loi « à amender » ou « indispensable et urgente » ?

Celui-ci pointe du doigt la mauvaise gestion du foot français, mais qu’importe. Pour Labrune, ce texte, qui aurait du être discuté avant l’été à à l’Assemblée nationale, n’est pas présentable. L’ancien président de l’OM prévient le personnel politique : « Il y a deux solutions, soit le texte va devant l’Assemblée et le football professionnel ira uni avec la Fédération se battre pied à pied pour l’amender et le rendre un peu plus convenable. Soit il n’est pas inscrit et ce ne sera pas la fin du monde, a-t-il souligné, comme le rapporte L’Équipe. On travaillera à la rentrée sur un projet de réforme alternatif. »

Que le Pt de la LFP se rassure le texte ira bien au bout. Les parlementaires, députés et sénateurs, feront leur travail sereinement, sans pression, avec un objectif : changer la gouvernance qui a affaibli le football professionnel par des choix désastreux. https://t.co/L0uhneaB6x — Laurent Lafon (@L_Lafon) June 6, 2026

Philippe Diallo, toujours selon le journal, a de son côté qualifié la réforme « d’indispensable et urgente ». Le président de la FFF veut faire en sorte que le « texte soit voté ». Un propos en accord avec ceux du sénateur Laurent Lafon, qui a vivement critiqué les mots de Vincent Labrune : « Que le Président de la LFP se rassure, le texte ira bien au bout. Les parlementaires, députés et sénateurs, feront leur travail sereinement, sans pression, avec un objectif : changer la gouvernance qui a affaibli le football professionnel par des choix désastreux. »

Lafon et Labrune sont dans un bateau qui coule.

Mbappé, Cherki et les Bleus ne veulent pas être associés à une marque de paris sportifs