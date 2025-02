Le Sénat à la rescousse du foot français

Là, c’est vraiment grave.

Déjà montés au front pour préserver le budget du sport, les sénateurs veulent maintenant sauver le football français. « Une proposition de loi relative à l’organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel » sera prochainement déposée par Laurent Lafon et Michel Savin, respectivement président de la commission dédiée au sport et rapporteur de la mission d’information sur la financiarisation du football professionnel. « Des changements s’imposent », autant en matière de gouvernance que de modèle économique, « pour sortir de la spirale dans laquelle le football semble s’enliser », écrit le Sénat dans son communiqué. Cette proposition de loi « visera à apporter un cadre et des outils renouvelés au football professionnel afin que celui-ci puisse collectivement se redonner un avenir ». L’institution note que la situation financière des clubs est « très préoccupante » et que « le modèle actuel d’organisation et de financement du football professionnel apparaît clairement mis en cause ».

Le rapport, présenté en 2024, suggérait notamment d’encadrer la rémunération des présidents de ligues sportives et un contrôle des budgets par la Cour des comptes. Michel Savin souhaite aussi que cette proposition de loi intègre le sujet du piratage. « Nous allons voir ce qu’il est possible de faire avec l’Arcom, mais tout l’enjeu est d’avoir une vraie réactivité », explique-t-il à Public Sénat. Le sénateur espère que cette proposition de loi pourra être débattue avant la fin du premier semestre.

