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Sondage : S’il fallait en sortir un du XI de l’équipe de France, qui de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé sacrifieriez-vous ?

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Sondage : S’il fallait en sortir un du XI de l’équipe de France, qui de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé sacrifieriez-vous ?

Un capitaine et un Ballon d’or sont sur le même bateau. Et parce qu’ils semblent se marcher sur les pieds, l’embarcation se met à tanguer. Alors selon vous, qui Didier Deschamps doit mettre en soute pour que les Bleus ne tombent pas à l’eau ?

C'est une putain de bonne question !

Entre Mbappé et Dembélé, qui sortir du onze des Bleus ?

Mbappé
Dembélé
Aucun
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Manu Koné a été victime de la nouvelle règle des changements face à l’Irlande du Nord

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