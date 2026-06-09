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Sondage : S’il fallait en sortir un du XI de l’équipe de France, qui de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé sacrifieriez-vous ?

SF le Mardi 09 Juin à 12:00 12 Réactions

Un capitaine et un Ballon d’or sont sur le même bateau. Et parce qu’ils semblent se marcher sur les pieds, l’embarcation se met à tanguer. Alors selon vous, qui Didier Deschamps doit mettre en soute pour que les Bleus ne tombent pas à l’eau ?