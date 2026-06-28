Le sélectionneur coréen est devenu l'ennemi public n°1

Le coupable semble tout désigné. Piteusement éliminée après une ultime défaite contre l’Afrique du Sud, la Corée du Sud est l’une des déceptions de la phase de poules de cette Coupe du monde. Au point que le sélectionneur Hong Myung-bo subit de très vives critiques. À commencer par le président de la République, Lee Jae-myung, qui s’en est ouvertement pris au choix de le maintenir à la tête de l’équipe nationale, en 2024.« Lorsque le « nous contre eux » est privilégié (…) et qu’une personne incompétente est choisie comme leader, le résultat est clair comme de l’eau de roche », a-t-il ainsi balancé.

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Un traitement qui concerne également les medias coréens, à l’image de la chaîne de télévision KBS. Cette dernière a en effet flouté le visage du sélectionneur, par exemple lors de sa conférence de presse d’après-match. Ce n’est pas mieux auprès du grand public, puisqu’une pétition appelant à sa destitution a été publiée en ligne, tandis que de nombreux magasins ont affiché des pancartes interdisant l’accès à Hong Myung-bo.

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Ne manquent plus que les affiches « Wanted » placardées sur le moindre lampadaire.

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