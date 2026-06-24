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Sur quelle chaîne regarder le match Afrique du Sud – Corée du Sud ?

Sur quelle chaîne regarder le match Afrique du Sud &#8211; Corée du Sud ?

Le match du mondial 2026 du Groupe A Afrique du Sud – Corée du Sud aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 03:00 (heure française) au Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.

Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/Monterrey).

Ce match est réservé aux abonnés.

6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père... et rester à la porte du stade

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