- Mondial 2026
- Phase de groupes
- Groupe A
Sur quelle chaîne regarder le match Afrique du Sud – Corée du Sud ?
Le match du mondial 2026 du Groupe A Afrique du Sud – Corée du Sud aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 03:00 (heure française) au Estadio BBVA de Monterrey (Guadalupe). Le match est à suivre en direct sur beIN Sports.
Sur place, le coup d’envoi sera donné à 19:00 (heure locale, Amérique/Monterrey).
Ce match est réservé aux abonnés.6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père... et rester à la porte du stade