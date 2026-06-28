Voici le parcours théorique des Bleus jusqu'à la finale

Trois matchs joués, encore cinq à gagner pour décrocher la troisième étoile. Après une phase de poule parfaite (seuls le Mexique et l’Argentine ont remporté leurs trois matchs de groupe), l’équipe de France aborde logiquement la phase à élimination directe dans la peau d’un des favoris. Mais pour arriver jusqu’en finale, les Bleus auront quelques gros morceaux à se farcir. On fait le point :

16 e de finale (30 juin) : France -Suède

(30 juin) : -Suède 8 e de finale (4 juillet) : France -Allemagne/Paraguay

(4 juillet) : -Allemagne/Paraguay Quart de finale (9 juillet) : France-Afrique du Sud/Canada/Pays-Bas/Maroc

A partir de la demi-finale, les Bleus affronteront un adversaire de l’autre moitié de leur partie du tableau. Parmi les favoris, on retrouve le Portugal (ou la Croatie, qui s’affrontent dès les seizièmes) et l’Espagne, sans oublier les Etats-Unis et le Sénégal. A noter que la rencontre aura lieu en même temps que la fête nationale, le 14 juillet.

Par conséquent, une revanche face à l’Argentine ne sera théoriquement possible qu’en finale, laquelle se disputera le 19 juillet. Mais pour cela, les partenaires de Lionel Messi devront d’abord se défaire d’un des gros de leur hémisphère que sont le Brésil ou l’Angleterre en demi-finale.

En espérant que cette campagne états-unienne ne se termine pas sur le Boulevard of broken dreams.

Pourquoi le record de Just Fontaine restera historique