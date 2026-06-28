Après la phase de poules, Gianni Infantino affiche déjà un bilan carbone démentiel

Des stats à faire pâlir les utilisateurs les plus acharnés de l’application Futbology. 24 sur 72, voici l’impressionnant nombre de matchs auxquels a assisté Gianni Infantino au cours de la phase de poules de ce Mondial 2026, disputée entre le 12 et le 28 juin.

Mais comment le président de la FIFA a-t-il pu avoir une telle assiduité avec la grandeur du territoire sur lequel est organisée la compétition ? La réponse est simple et tient en trois lettres : J E T !

Le bilan carbone de 78 personnes

La BBC, qui a mené une étude détaillée sur les déplacements effectués par le patron du tournoi, estime que Gianni Infantino a effectué 27 déplacements dans son avion privé pour assister à au moins une rencontre dans chacune des 16 villes hôtes. Soit l’équivalent du bilan carbone de 78 personnes au long d’une année entière. Au total, le coucou du Suisso-Italo-Libanais a passé 66 heures dans les airs et parcouru pas moins de 50 000 kilomètres.

Si certains vols se justifient, comme celui du 23 juin entre Vancouver et Miami (4 500 kilomètres), d’autres laissent clairement dubitatif, à l’image de ces 148 kilomètres parcourus entre Philadelphie et l’aéroport de Teterboro, dans le New Jersey… pour répondre à une interview dans les studios new yorkais de la chaîne Fox News. Heureusement que la FIFA s’est engagée à « jouer [son] rôle » en matière d’écologie.

Le seul pronostic qui s’est déjà vérifié depuis le début du tournoi, c’est que ce Mondial sera bel et bien le plus polluant de l’histoire.

Ils ont quitté la Coupe du monde et ils vont nous manquer