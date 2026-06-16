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Gianni Infantino n’est pas un grand écolo

ABS
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Gianni Infantino n’est pas un grand écolo

Des trajets en jets sponsorisés par le Qatar ! Notre très cher président de la FIFA n’est décidément pas le plus grand des écolos. Selon les informations du Guardian, Gianni Infantino ambitionne d’être présent en tribunes pour deux matchs par jour. Pour pouvoir tenir son train de vie d’enfer, l’homme chauve utilise un jet siglé Qatar Airways, sûrement très utile pour aller de Vancouver à San Francisco en passant par Dallas.

Un désastre écologique

Organisé à cheval sur trois pays différents, le Mondial pose de nombreuses questions sur l’impact écologique causé par le football moderne. Selon un rapport de l’institut New Weather, la Coupe du monde, en plus d’être la plus polluante de l’histoire, devrait générer plus de neuf milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Un chiffre délirant alors que la FIFA s’était engagée lors de la COP 26 à atteindre le seuil de neutralité carbone d’ici 2040.

J’ai mal à mon football.

Times Square : au carrefour de leurs ambitions

ABS

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