Le sélectionneur du Ghana opposé au Mondial à 48

Même ceux à qui profite le crime s’y opposent. Pour sa première édition dans ce nouveau format, la Coupe du monde à 48 équipes suscite de vives critiques y compris parmi les participants. Trop de matchs, trop de différences de niveau entre les sélections et même… pas assez de rareté. Je pense qu’avec le nombre d’équipes, le Mondial perd beaucoup de valeur et de signification, a regretté le sélectionneur du Ghana Carlos Queiroz, alors même que ses Back Stars venaient de se qualifier en seizièmes de finale en qualité de meilleurs troisièmes. Ce devrait être rare de participer à la Coupe du monde.

Le technicien portugais dénonce le gigantisme qui s’est emparé du tournoi. « Même les matches de qualifications en Europe et en Afrique perdent leur sens et leur signification parce qu’ils sont trop nombreux, développe-t-il. Aujourd’hui, c’est l’argent qui parle et on appelle plus ça du football, mais du « moneyball ». Moi je préfère voir la Coupe du monde comme un événement rare qui doit avoir beaucoup de signification et me battre pour y être. »

Vivement le passage à 128 participants, au moins les qualifs’ ne seront plus un sujet.

Revivez Croatie-Ghana (2-1)