La FIFA sort du silence après les accusations de viol contre Ryan Mendes

La FIFA réagit. Alors que le media brésilien Globo a révélé ces derniers jours que le capitaine du Cap-Vert, Ryan Mendes, était visé par une plainte pour viol en pleine Coupe du monde, l’instance dirigeante est sortie de son silence. Pour rappel, les faits se seraient déroulés en Nounelle-Zélande, lors de la tournée des Requins Bleus en Océanie. La FIFA a ainsi affirmé être « en contact avec les autorités néo-zélandaises », lesquelles ont ouvert une enquête le 10 avril dernier.

La FIFA informée dès le 10 mai ?

« La FIFA prend toute allégation de mauvaise conduite extrêmement au sérieux et dispose d’une procédure claire à l’intention de toute personne du monde du football souhaitant signaler un incident, peut-on lire dans un communiqué transmis à Globo. Les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les allégations qu’elles ont pu ou non recevoir, ni s’il y a ou non des enquêtes en cours sur les cas allégués. Toute information qu’elles souhaitent partager sera communiquée à leur discrétion. Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires pour le moment. »

Le media brésilien affirme également que la plaignante, présente aux côtés de la sélection en tant que traductrice, et son mari auraient transmis des informations extrajudiciaires ainsi que des preuves à la FIFA et à la Fédération de football cap-verdienne le 10 mai dernier. Ils auraient également réclamé l’exclusion du joueur de la Coupe du monde, sans recevoir de réponse.

Qualifié pour les seizièmes de finale, le Cap-Vert y défiera l’Argentine le 4 juillet à minuit (heure française).

Le Cap-Vert plus fort que l’Italie ?