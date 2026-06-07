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Des nouvelles de William Saliba

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Des nouvelles de William Saliba

Le temps est bon. Au micro de Téléfoot ce dimanche, Didier Deschamps a fait quelques confidences sur l’état de forme de ses joueurs avant d’affronter l’Irlande du Nord en match de préparation ce lundi à Lille.

Saliba va bien, Dembélé titulaire

Resté sur le banc face à la Côte d’Ivoire, Ousmane Dembélé sera cette fois bien présent dans le onze de départ de Didier Deschamps contre la Green and White Army. « Oui il sera titulaire comme dix autres joueurs. Ousmane fait partie des joueurs avec Désiré (Doué ndlr) et William (Saliba ndlr) qui n’ont pas été utilisés après la finale de la Ligue des champions. Je considère que c’est important aussi d’avoir une récupération sur le plan physique mais aussi  psychologique », a expliqué le sélectionneur tricolore.

La bonne nouvelle en revanche vient du côté de William Saliba puisque DD a confirmé que « les 26 joueurs seront disponibles » demain. Interrogé sur le cas du défenseur d’Arsenal, le tacticien français a confirmé que sa blessure au dos ne l’empêchait pas de jouer : « Il est pris en main par le staff médical. On le gère aussi de par son ressenti mais c’est quelque chose qu’il a depuis plusieurs semaines et qui l’a pas empêché de jouer tous les matchs avec Arsenal ». 

Attention toutefois à ne pas parler trop vite.

 

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LB

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