- Mondial 2026
La FIFA blanchit un arbitre accusé d’avoir réalisé un geste d’extrême droite
La FIFA a annoncé avoir refermé son enquête préliminaire visant Shaun Evans, assistant VAR australien, soupçonné d’avoir fait un geste associé au suprémacisme blanc avant Allemagne-Curaçao, dimanche.
La défense du “tic involontaire”
La FIFA a finalement estimé qu’aucun élément ne permettait de prouver une violation de son code disciplinaire. De son côté, Shaun Evans a assuré qu’il n’avait pas fait volontairement de geste pour communiquer un message, une appartenance ou une croyance, évoquant un « tic involontaire et subconscient ». L’arbitre a aussi dit regretter la façon dont le geste avait pu être interprété.Times Square : au carrefour de leurs ambitions
MJ