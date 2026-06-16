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La FIFA blanchit un arbitre accusé d’avoir réalisé un geste d’extrême droite

MJ
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La FIFA blanchit un arbitre accusé d’avoir réalisé un geste d’extrême droite

La FIFA a annoncé avoir refermé son enquête préliminaire visant Shaun Evans, assistant VAR australien, soupçonné d’avoir fait un geste associé au suprémacisme blanc avant Allemagne-Curaçao, dimanche.

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La défense du “tic involontaire”

La FIFA a finalement estimé qu’aucun élément ne permettait de prouver une violation de son code disciplinaire. De son côté, Shaun Evans a assuré qu’il n’avait pas fait volontairement de geste pour communiquer un message, une appartenance ou une croyance, évoquant un « tic involontaire et subconscient ». L’arbitre a aussi dit regretter la façon dont le geste avait pu être interprété.

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