Un arbitre du Mondial accusé d’avoir réalisé un geste d’extrême droite

Une polémique s’arrête là où commence la suivante. En marge de la rencontre entre l’Allemagne et Curaçao, un arbitre en charge de la vidéo a été accusé d’avoir fait un geste de la main associé à un mouvement suprémaciste blanc.

En formant un cercle avec son index et son pouce, l’Australien Shaun Evans a réalisé un geste récupéré ces dernières heures par des groupuscules d’extrême droite pour symboliser l’expression « White Power ». Un geste qualifié de symbole de haine par l’ONG Anti-Defamation League, qui lutte contre les discriminations.

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Avec des pincettes

Loin de nous l’idée de vouloir écarter tout soupçon sur les intentions de ce mouvement, mais le geste réalisé (sous la ceinture) par Shaun Evans rappelle également un jeu couramment pratiqué dans les cours de récréation et entre adolescents de tout âge.

Une interdiction de regarder le cercle qui risque, à quiconque jetant un coup d’œil, un petit coup de poing sur l’épaule. Jeu débile, il faut bien le reconnaître, mais peut-être mauvaise interprétation d’une bêtise récupérée par des groupes aux mauvaises intentions.

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