Diallo dément toute crispation autour des primes des Bleus

À quelques heures de France-Sénégal, Philippe Diallo a tenu à rassurer tout le monde. Invité de France Inter ce mardi, le président de la FFF a démenti toute tension autour des primes de l’équipe de France pendant cette Coupe du monde.

« C’est complètement faux », a-t-il assuré. Selon Diallo, tout s’est passé « très sereinement », avec simplement « un ou deux ajustements » demandés par les joueurs. Rien à voir avec un bras de fer donc. Disons plutôt une poignée de main un peu ferme.

Deux places en plus, zéro tension

Le président de la FFF a aussi expliqué avoir présenté une première proposition au groupe, avant de revenir avec une version modifiée, acceptée par Mbappé au nom de ses coéquipiers. Les Bleus devraient donc toucher des primes progressives en fonction de leur parcours, tandis que le nombre de places gratuites accordées à chaque joueur serait passé de deux à quatre.

Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes.

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