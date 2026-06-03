Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial

Le caillou extrasportif dans la chaussure ? Il y a quelques semaines, Philippe Diallo, le président de la FFF, avait démenti les informations de L’Équipe selon lesquelles les Bleus et la Fédération étaient dans un petit bras de fer suite à la réduction les primes de match des joueurs pendant la compétition.

Un sujet qui resterait épineux bien qu’étant sur la voie de la résolution : le quotidien sportif évoque un gel des primes avant les demi-finales mais un rehaussement de ces dernières une fois ce cap atteint.

Problème autour du nombre de places données

Toujours selon L’Équipe, La Fédération aurait proposé aux joueurs de leur offrir deux places par rencontre en leur laissant la possibilité d’en acheter 6 au maximum pour leurs proches, un chiffre jugé beaucoup trop bas par les Bleus. De nouvelles négociations auront bientôt lieu, à quelques jours du début du Mondial.

Et s’ils en ont en trop, qu’ils pensent aux copains !

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