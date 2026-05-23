Philippe Diallo répond à la polémique sur la baisse des primes des Bleus

Un problème ? Quel problème ? Alors que ce vendredi soir, une information évoquait une baisse des primes des joueurs de l’équipe de France pour le Mondial 2026 en raison des difficultés financières de la fédération, le président de l’instance Philippe Diallo a mis les choses au point en marge de la finale de la Coupe de France.

Un budget à l’équilibre

Interrogé par RMC, Diallo s’est déclaré « étonné » de l’article publié par le quotidien L’Equipe car « tout est faux » dans son contenu selon lui. « Je n’ai pas rencontré les joueurs. Je n’ai pas non plus parlé de primes avec eux », a affirmé le président, avec la volonté de « rassurer tout le monde » quant à l’état des finances de la Fédération qui serait« excellent. »

« Le budget terminera en équilibre cette année. Et l’année prochaine on va présenter un budget record. Je ne sais pas d’où sortent ces allégations mais je peux les démentir. De toute façon, l’objectif de la Fédération est de toujours placer l’équipe de France dans les meilleures conditions pour qu’elle atteigne ses objectifs sportifs. »

Il y a intérêt à la ramener cette troisième étoile maintenant.

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