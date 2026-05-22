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Pourquoi les arbitres de Lens-Nice portent-ils un numéro dans le dos ?

TB
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Pourquoi les arbitres de Lens-Nice portent-ils un numéro dans le dos ?

Le Vaucluse à l’honneur ? M. Brisard et l’ensemble du corps arbitral arborent un gigantesque numéro 84 dans le dos pour diriger la finale de Coupe de France entre le RC Lens et l’OGC Nice. Une opération visant à sensibiliser le grand public aux problématiques liées à l’arbitrage. Le chiffre 84 n’a d’ailleurs pas été choisi au hasard, faisant référence à une enquête IPSOS/BVA commandée par La Poste (partenaire de l’arbitrage au sein des ligues professionnelles de football, rugby, basket et handball) et indiquant entre autres que 84 % des Français estiment que « protéger les arbitres, c’est protéger le sport ».

Plusieurs sports concernés

L’opération sera reconduite pour plusieurs rencontres de différents sports, comme les barrages d’accession à la Ligue 1 entre Nice et l’AS Saint-Étienne ou la finale de Première Ligue opposant le Paris FC à OL Lyonnes. Mais également les finales de Betclic Elite, du Top 14, des deux Coupes de France de handball ou encore de l’Axa Elite 1, le championnat de France féminin de rugby.

« Ils sifflent, ils expliquent, ils permettent le jeu. Et pourtant, les arbitres font face, chaque semaine, à des incivilités qui fragilisent le sport à tous les niveaux, fustige le communiqué. La Poste, engagée depuis 19 ans en tant que partenaire des 58 000 arbitres, a souhaité porter, avec les quatre fédérations, ce dispositif de sensibilisation et de prévention pour faire émerger une prise de conscience collective, devenue aujourd’hui le symbole d’une mobilisation nationale. »

Non, ce n’était donc pas pour imiter la NBA.

Lens dompte Nice et soulève sa première Coupe de France !

TB

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