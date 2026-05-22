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Une sélection du Mondial s'offre un bain de foule

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Une sélection du Mondial s'offre un bain de foule

«  Petit pays je t’aime beaucoup ». À trois semaines de leur première Coupe du monde, les joueurs du Cap Vert s’offrent un bain de foule au pays avant de s’envoler pour les États-Unis. Les 26 joueurs retenus par Bubista font actuellement une tournée sur plusieurs îles de l’archipel africain, dans une opération organisée par la fédération cap-verdienne. L’occasion pour certains joueurs nés en Europe (12 sur 26) de découvrir un peu plus la culture de leur sélection.

Un premier amical à Lisbonne avant le grand départ

Cette tournée a débuté mercredi sur l’île Sao Vincente et s’achèvera ce samedi à l’île de Santiago, avec musiques et chants traditionnels au programme de cette belle liesse populaire. Les Requins Bleus s’envoleront ensuite pour Lisbonne, où ils affronteront la Serbie en match amical le 31 mai. Une dernière escale avant le grand voyage aux États-Unis et un dernier match de préparation face aux Bermudes dans le Connecticut le 6 juin. Le Cap-Vert fera son entrée dans la compétition le 15 juin face à l’Espagne.

Le « Petit Brésil  » entre dans la cour des grands .

Le Cap-Vert dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

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