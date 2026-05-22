Federico Dimarco élu joueur de la saison en Serie A

Voilà une vraie raison de célébrer. À défaut d’exulter pour une qualification de l’Italie en Coupe du monde, Federico Dimarco peut fêter un événement concret : son titre de meilleur joueur de la saison en Serie A, officialisé ce vendredi.

Un passeur hors pair

L’international italien de 28 ans a grandement contribué au titre de champion d’Italie remporté par l’Inter, avec une ligne de statistiques bien fournie pour un piston : 6 buts marqués et 18 passes décisives délivrées en 34 matchs de championnat. Son entraîneur Cristian Chivu a remporté le prix du meilleur tacticien de la saison, tandis que le prodige de la Juventus, Kenan Yıldız (21 ans), est élu meilleur jeune du championnat.

Chivu è il Philadelphia Coach of the Season! 🏆👏#SerieAEnilive pic.twitter.com/5hOBpPshPj — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2026

Yildiz è il Rising Star of the Season! 🌟🏆#SerieAEnilive pic.twitter.com/oSIZj2pnd8 — Lega Serie A (@SerieA) May 22, 2026

Scott McTominay a trouvé un successeur de choix.

La fête et le nul pour l’Inter