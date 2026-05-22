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Federico Dimarco élu joueur de la saison en Serie A

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Federico Dimarco élu joueur de la saison en Serie A

Voilà une vraie raison de célébrerÀ défaut d’exulter pour une qualification de l’Italie en Coupe du monde, Federico Dimarco peut fêter un événement concret : son titre de meilleur joueur de la saison en Serie A, officialisé ce vendredi.

Un passeur hors pair

L’international italien de 28 ans a grandement contribué au titre de champion d’Italie remporté par l’Inter, avec une ligne de statistiques bien fournie pour un piston : 6 buts marqués et 18 passes décisives délivrées en 34 matchs de championnat. Son entraîneur Cristian Chivu a remporté le prix du meilleur tacticien de la saison, tandis que le prodige de la Juventus, Kenan Yıldız (21 ans), est élu meilleur jeune du championnat.

Scott McTominay a trouvé un successeur de choix.

La fête et le nul pour l’Inter

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