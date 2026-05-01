Pronostic Coupe de France Lens Nice : analyse, cotes et prono

Analyse du match Lens Nice en finale de la Coupe de France. Notre pronostic : victoire de Lens. Découvrez les cotes et notre analyse complète.

Informations clés Lens a terminé 2e de Ligue 1, qualifié en C1.

Nice finit 16e, jouera les barrages de maintien.

Lens a battu Lyon 4-0 récemment.

Nice a gagné une seule fois en 5 matchs.

Dernier duel : Lens 1-1 Nice en mai 2026.

Infos du match Stade Stade de France (Paris, France) — capacité 81 338 Compétition France Cup Tour / Journée Finale Entraîneur Lens Pierre Sage Entraîneur Nice Claude Puel

Le contexte du match

Lens et Nice s’affrontent en finale de la Coupe de France, un match qui oppose deux équipes aux dynamiques contrastées. Lens, après avoir terminé à la deuxième place de Ligue 1, aborde ce rendez-vous avec optimisme, fort d’une récente victoire éclatante 4-0 contre Lyon. L’équipe de Pierre Sage vise son premier sacre dans cette compétition. En revanche, Nice, qui a terminé 16e de Ligue 1, doit gérer la pression de cette finale tout en se préparant pour les barrages de maintien. Leurs dernières confrontations se sont soldées par un nul 1-1, illustrant le potentiel d’un match disputé malgré les différences de forme et de classement.

Dans un contexte tendu, Nice a condamné les graves incidents survenus en marge de cette finale, soulignant l’importance de se concentrer sur le terrain.

Avantage Lens grâce à sa dynamique positive

Forme récente Lens

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-17 Lyon 0-4 Lens W 2026-05-13 Lens 0-2 PSG L 2026-05-08 Lens 1-0 Nantes W 2026-05-02 Nice 1-1 Lens D 2026-04-24 Brest 3-3 Lens D

Lens affiche une forme récente positive avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. La victoire 4-0 contre Lyon démontre la profondeur de l’équipe, avec des joueurs comme Wesley Saïd en grande forme. Cependant, la défaite face au PSG souligne des moments de vulnérabilité. L’équipe de Pierre Sage montre une bonne capacité offensive, ayant marqué neuf buts lors de cette période.

Forme récente Nice

Date Domicile Score Extérieur Résultat 2026-05-17 Nice 0-0 Metz D 2026-05-10 Auxerre 2-1 Nice L 2026-05-02 Nice 1-1 Lens D 2026-04-26 Marseille 1-1 Nice D 2026-04-22 Strasbourg 0-2 Nice W

L’OGC Nice traverse une période difficile avec seulement une victoire lors de ses cinq derniers matchs. Malgré un succès notable en demi-finales à Strasbourg, l’équipe de Claude Puel a du mal à reproduire cette performance en championnat, se contentant de trois nuls et une défaite. Les absences de joueurs clés en défense centrale compliquent encore la tâche pour Nice.

En amont de cette rencontre, Robin Risser a remercié Jean-Louis Leca pour son soutien au sein de l’équipe, un geste soulignant l’esprit de cohésion chez Lens.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 2026-05-02 Nice 1-1 Lens 2025-12-14 Lens 2-0 Nice 2025-02-08 Nice 0-2 Lens 2024-09-28 Lens 0-0 Nice 2024-03-16 Lens 1-3 Nice

Les confrontations récentes entre Lens et Nice montrent un léger avantage pour Lens avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Le dernier match s’est soldé par un nul 1-1, mais Lens avait dominé le match précédent à domicile 2-0. Nice a du mal à s’imposer dans ces duels récents.

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Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1.65. En effet, Nice a montré une capacité à marquer, même dans des matchs difficiles, et Lens, avec sa puissance offensive, est susceptible de trouver le chemin des filets. Les récentes performances défensives de Nice suggèrent également des opportunités pour Lens.

En conclusion, malgré les statistiques en faveur de Lens, la nature d’une finale reste imprévisible et chaque équipe pourrait surprendre. Aucun pari n’est sans risque, et la prudence reste de mise.

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